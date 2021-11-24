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  3. Adana'da kimliği belirsiz bir kadın apartman bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu! Hastanede hayatını kaybetti

Adana'da kimliği belirsiz bir kadın apartman bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu! Hastanede hayatını kaybetti

Adana’da henüz kim olduğu bilinmeyen bir kadın apartman bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu. Apartman bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırıla kadın hayatını kaybetti.

Adana'da kimliği belirsiz bir kadın apartman bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu! Hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde apartman bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadın için olay yerine sağlık ekiplerinin sevkini istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada da müdahale edilen kadın, hayatını kaybetti.

Yapılan kontrollerde kadının ateşli silahla vurulduğu tespit edildi.

Adana'da kimliği belirsiz bir kadın apartman bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu! Hastanede hayatını kaybetti

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kadının hareketsiz olarak bulunduğu apartmanın bodrumunda zaman zaman uyuşturucu madde kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine bodrumda inceleme yapan ekipler, uyuşturucu alımında kullanılan malzemeler, ölen kadına ait olduğu değerlendirilen kan lekesi ve boş kovan buldu.

Polis ekipleri, ölen kadının kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da kimliği belirsiz bir kadın apartman bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu! Hastanede hayatını kaybetti

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