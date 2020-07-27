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  3. Adana'da kırmızı ışıktaki "Maskeni tak" uyarısını vatandaşlar aldırış etmedi!

Adana'da kırmızı ışıktaki "Maskeni tak" uyarısını vatandaşlar aldırış etmedi!

Adana'da koronavirüs vakalarının son zamanlarda atmasıyla birlikte kentte alınan güvenlik tedbirleri daha da sıkılaştırıldı. Bunlardan birisi olan kırmızı ışıktaki "Maskeni tak" uyarısına vatandaşların tepkisiz kalması görenleri hayrete düşürdü.

Normalleşme sürecine girilen şu dönemde Adana'da koronavirüs vakalarının son günlerde artması Adana Valiliği'nin yeni tedbirleri almasına sebep oldu. Bunlardan biri olan trafikteki vatandaşlar için yapılan kırmızı ışıktaki "Maskeni tak" uyarısına vatandaşların uymaması görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Maske takmayan sürücü ve vatandaşların havanın çok sıcak olduğunu belirterek, bunaldıklarını söylemesi kameralardan kaçmadı.

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:20
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