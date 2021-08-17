Adana'da koca dehşeti! Eşinin canına kıyıp arkadaşıyla kahve içmeye gitti!

Çukurova'da 32 yaşındaki Ozan Ali Ö. çocuklarının uyuduğu sırada eşi Kübra Ö.'nün kendisini aldattığını öne sürerek kafasına tek el ateş edip öldürdü. Ardından arkadaşının yanına gidip kahve içen Ozan Ali Ö., olayın duyulmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde yaşanan olayda gece saatlerinde izin alıp eşine haber vermeden eve gelen 32 yaşındaki Ozan Ali Ö., eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ozan Ali Ö. eşinin kafasına tek el ateş edip öldürdü.

SİLAHI YOK ET!

Ardından eşinin başında bir süre bekleyen Ozan Ali Ö. daha sonra evden çıkarak Seyhan Baraj Gölü kenarında kulübesi olan arkadaşı M.Ş.'nin yanına gitti. Arkadaşına “Bu çok önemli bir olaya karıştı, bunu yok et” diyerek silahı veren ve arkadaşıyla kahve içen Ozan Ali Ö., arkadaşını da alıp eve geldi. Evde bulunan biri 1.5 yaşında diğeri 11 yaşında iki çocuğunu alarak arkadaşıyla birlikte annesi Aysel Ö.'nün evine gitti.

''BENİ ALDATIYORDU, BEN ÖLDÜRDÜM''

Anne Aysel Ö. oğlu ve torunları geldiği için kahvaltı hazırladı. Ozan Ali Ö. kahvaltı yaparken annesi ve kız kardeşine “Kübra öldü” dedi. Bunun üzerine annesi Aysel Ö. “Nasıl olur, neden öldü” diye tepki gösterince “Beni aldatıyordu, ben öldürdüm” dedi. Anne Aysel Ö. Ozan Ali Ö.'nün arkadaşı M.Ş.'ye hemen polisi aramasını söyledi. M.Ş. polisi arayınca kısa sürede adrese gelen polis ile aile Ozan Ali Ö.'nün evine gitti. Eve girdiklerinde yatak odasında kadını kanlar içinde buldular. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ozan Ali Ö. ise gözaltına alındı. Kübra Ö.nün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından dün öğleden sonra aile mezarlığına defnedildi.

''ONU CANIMDAN ÇOK SEVİYORDUM''

Cinayeti planlamadığını ve eşini öldürme niyetinde olmadığını dile getiren Ozan Ali Ö.'nün, eşinin kendisini daha önce de 3-4 kez aldattığını fakat her seferinde onu affettiğini söyleyip “Olay gecesi beni aldattığını düşündüğüm için yine tartıştık. Beni yine aldattığını anladım. Tartıştık. Bana hakaret edip evden gideceğini söyledi. Tahrik etti. Dayanamadım ve tabancayla vurdum. Onu canımdan çok seviyordum. Aldattığı için bunlar oldu. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Ozan Ali Ö.'nün silahını saklayan M.Ş.'nin ise ilk etapta cinayetten haberi olmadığını, olunca da polise bilgi verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen Ozan Ali Ö., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı M.Ş. ise savcılıktan serbest kaldı.