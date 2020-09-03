Adana'da koca şiddeti! Çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdü

Adana'da bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçirip önce çocuğunu sonra karısını darp etti. Olayın ardından kaçan adamın polise ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kadın ve çocuğu ambulanslarla hastaneye götürürdü. Kaçan adam ise bir süre sonra yakalandı.