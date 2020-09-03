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  3. Adana'da koca şiddeti! Çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdü

Adana'da koca şiddeti! Çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdü

Adana'da bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçirip önce çocuğunu sonra karısını darp etti. Olayın ardından kaçan adamın polise ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kadın ve çocuğu ambulanslarla hastaneye götürürdü. Kaçan adam ise bir süre sonra yakalandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde  Fevzi D. adlı bir kişi geçirdiği sinir krizinin ardından çocuğunu (B.D.) ve eşini (Ceylan D.) öldüresiye dövdü. Şahıs motosikletiyle kaçtıktan bir süre sonra kendisini polise ihbar etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yapılan kontrollerin ardından anne ve oğlunun hayati tehlikeleri olmadığını öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Fevzi D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

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03 Eylül 2020 Perşembe 10:20
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