Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!

Adana'da ikincisi gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu'nda" 212 şüpheliden 77 kişi tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

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Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Mart'ta kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 212 zanlıdan 77'sinin işlemleri tamamlandı. Aramalar sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer zanlıların ise emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!

İKİNCİ OPERASYON'DA BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Mart'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma teşkilatından 2 bin 218 personelin katılımıyla ikincisi gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 212 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!

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