Adana'da korkunç kaza: Yayayı fark etmeyen onlarca araç üzerinden geçti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, otoyolda bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen bir araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirlenemeyen bir yayaya çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine otoyolda araç kullanan diğer sürücüler de yayayı fark etmeyerek üzerinden geçti.

Kazayı fark eden vatandaşların yetkililere ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, cesedin üzerinden çok sayıda araç geçmesiyle vücut bütünlüğünün bozulduğunu belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın erkek olduğu öğrenilirken kimlik bilgilerinin yapılacak DNA sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan aracı bulabilmek için araştırma başlattı.