Adana'da korkunç olay! 23 yaşındaki genç kız 11. kattan atladı... Ailesi sinir krizi geçirdi
Adana'nın Çukurova ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Ezgi Güvendik, henüz bilinmeyen bir nedenle 11’inci kattaki evinin penceresinden aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Olay yerine gelen genç kızın yakınlar sinir krizi geçirdi.
Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda intihar olayı gerçekleşti. 23 yaşındaki genç kız 11’inci kattaki evinin penceresinden metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bıraktı.
Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Genç kızın kardeşi, annesi, babası ve dedesi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde incelemesini bitirdikten sonra Ezgi’nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.