Adana'da korkunç olay! 8'inci kattaki evin balkonundan düşüp yere çakıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde 78 yaşındaki İsmet Selek, kızıyla birlikte yaşadığı 8. kattaki evinin balkonundan dengesini yitirerek düşüp hayatını kaybetti. Olayı fark eden komşularının 112 ekiplerine haber vermesinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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02 Kasım 2020 Pazartesi 12:08
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