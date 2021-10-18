Adana'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulunan Muzaffer Aktarlı hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Aktarlı'nın (32) yaşadığı evden gelen silah sesinin duyan komşuları durumu durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekipleri yaptıkları muayenede Aktarlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri Aktarlı'nın başından silahla vurulduğunu belirlerken olayla ilgili araştırma başlattı.