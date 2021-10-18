Adana'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulunan Muzaffer Aktarlı hayatını kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde Muzaffer Aktarlı kişi evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Edinilen bilgilere göre olay, Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Aktarlı'nın (32) yaşadığı evden gelen silah sesinin duyan komşuları durumu durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekipleri yaptıkları muayenede Aktarlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri Aktarlı'nın başından silahla vurulduğunu belirlerken olayla ilgili araştırma başlattı.