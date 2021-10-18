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  3. Adana'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulunan Muzaffer Aktarlı hayatını kaybetti

Adana'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulunan Muzaffer Aktarlı hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde Muzaffer Aktarlı kişi evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulunan Muzaffer Aktarlı hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Aktarlı'nın (32) yaşadığı evden gelen silah sesinin duyan komşuları durumu  durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekipleri yaptıkları muayenede Aktarlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri Aktarlı'nın başından silahla vurulduğunu belirlerken olayla ilgili araştırma başlattı.

Adana'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulunan Muzaffer Aktarlı hayatını kaybettiAdana'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulunan Muzaffer Aktarlı hayatını kaybettiAdana'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulunan Muzaffer Aktarlı hayatını kaybetti

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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