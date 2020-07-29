Adana'da korkunç olay! Kadını önce dövüp sonra seyir halindeki araçtan attı

Adana'da bir kişi aracın içinde darp ettiği kadını seyir halinde olan otomobilden yol kenarına attı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri kadını tedavisi için hastaneye kaldırırken olayı gerçekleştiren kişi ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.