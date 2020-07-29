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  3. Adana'da korkunç olay! Kadını önce dövüp sonra seyir halindeki araçtan attı

Adana'da korkunç olay! Kadını önce dövüp sonra seyir halindeki araçtan attı

Adana'da bir kişi aracın içinde darp ettiği kadını seyir halinde olan otomobilden yol kenarına attı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri kadını tedavisi için hastaneye kaldırırken olayı gerçekleştiren kişi ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzla Mahallesi'nde meydana gelen olayda S.G. isimli bir kişi, kadın arkadaşı olan O.D.'yi ilk önce arabanın içinde dövüp sonradan hareket halindeki araçta yol kenarına attı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.G. isimli şahsı gözaltına aldı. Kadın ise gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Kadın verdiği sorguda S.G. isimli kişinin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

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29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:24
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