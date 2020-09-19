Adana'da korkutan deprem!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Adana'da 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Hamdilli'de 4.0 büyüklüğünde, yerin 8.4 km derinliğinde bir deprem oldu.

Depremin oluştuğu bölge, bu şekilde paylaşıldı: