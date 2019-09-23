Adana’da lavanta üretimi artıyor

Adana Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana İş Kadınları Derneğinin birlikte yürüttüğü Lavanta Köyü tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, "Geçen yılki TUİK verilerine göre 9 da olan lavanta bitkisi üretim alanlarımız bu yıl artarak 129 dekara yükselmiştir" dedi.

Sarıçam ilçesinde düzenlenen toplantıya Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz ve Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı katıldı.

"Türkiye lavanta üretim miktarı bin 40 tona ulaştı"

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, Türkiye'nin son yıllarda lavanta üretim alanlarını genişleten ülkeler arasında yer almakla olduğunu söyleyerek, "İlimizde de ekiliş alanları gittikçe yaygınlaşmaktadır. 2000 yılından önce üretim alanı 50 ha'ın altında olan Türkiye'de, 2018 yılı verilerine göre yaklaşık 870 ha alanda lavanta tarımı yapılmaktadır. Aynı yıl için Türkiye lavanta üretim miktarı ise bin 40 ulaşmıştır. Ancak Türkiye halen uluslararası pazarda lavanta yağı ithal eden ülkeler arasında yer almaktadır. Lavanta bitkisi Adana ili için yeni bir tarımsal üründür" diye konuştu.

"Üretim alanı 129 dekara yükseldi"

Adana'nın iklim ve toprak yapısı yönünden lavanta üretimine oldukça uygun olduğunu ifade eden Yaşar, "Geçen yılki TUİK verilerine göre 9 da olan lavanta bitkisi üretim alanlarımız bu yıl artarak 129 dekara yükselmiştir. İl Müdürlüğümüzün yörede lavanta yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve demonstrasyon çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal faaliyetler yeniden şekilleniyor"

İŞKAD Başkanı Berman Mantı ise bereketli Çukurova topraklarına, Akdeniz'in gölden esen rüzgarına, lavanta kokularını dahil edeceğini söyleyerek, "Lavanta tarımı ekonomik anlamda hem ekoturizm açısından üreticisine ciddi bir gelir kapısı aralıyor hem de görüntüsü ve kokusuyla estetik değer katıyor. Tarımsal faaliyetlerin yeniden şekillendiği Çukurovamızda İŞKAD olarak bu anlamlı değişikliğe kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Lavanta gibi katma değeri yüksek ürün yelpazesinin Çukurova tarımına entegre edilme çabasını yürekten destekliyor, bu projenin gönüllüsü ve emekçisi olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından lavanta hasadı yapıldı.

Kaynak: İHA