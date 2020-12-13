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  3. Adana'da maskesiz sokağa çıkan kadın: kısıtlamadan haberim yok dedi

Adana'da maskesiz sokağa çıkan kadın: kısıtlamadan haberim yok dedi

Adana'da polisin parkta otururken bulunan kadın hem maskesiz çıktı ardından "kısıtlamadan haberim yok" diyerek açıklama yaptı.

Adana'da maskesiz sokağa çıkan kadın: kısıtlamadan haberim yok dedi

Edinilen bilgiye göre, yeni tip korona virüs nedeniyle cuma günü akşam başlayan ve pazartesi sabah bitecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler parkları kontrole çıktı. Polisler Şehitler Parkı'na geldiğinde bir kadının oturduğunu gördü. Polis, kadının kimliğini isteyerek önce GBT kontrolü yaptı. İsminin Didem Şengül (49) olduğu belirlenen ve maskesi de olmayan kadın, "kısıtlamadan haberim yok" dedi.

Bunun üzerine polis kadına önce maske verip takmasına yardımcı oldu. Daha sonra da evinin adresini sorup polis aracıyla evine kadar götürdü. Bu sırada kısıtlamadan dolayı evlerinin balkonunda oturan bir erkek şahsın ise bu anları cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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