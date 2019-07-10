Adana’da metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi
Adana'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Adana'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Alınan bilgiye göre, 9 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde 3 kişi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan müdahalede doktorlar metil alkol zehirlenmesi teşhisi koydu. Tedavi altına alınan C.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, tedavileri devam eden 2 kişiden 1'i daha bugün hayatını kaybetti. H.A.C.B.'nin de hayatını kaybetmesiyle olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Kaynak: İHA
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