Adana’da mezar taşlarına saldırı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde mezar taşları kırılarak tahrip edildi. Mezarlığa yakınlarına dua etmeye gelen vatandaşlar ise olay karşısında şoke oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Tuna Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında meydana geldi. Ölen yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa gelen vatandaşlar, mezar taşlarının kırılıp tahrip edildiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, onlarca mezar taşının zarar gördüğünü belirledi. Anne ve babasının mezar taşlarının kırıldığını gören, Mehmet Duygulu adlı vatandaş, "Ölülere saygıları kalmamış, bu öfkenin sebebinin anlamıyoruz. Bu saldırıyı yapanların yakalanmasını istiyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi. Bazı kişiler ise, kalan mezarlarında aynı saldırıya uğramaması için nöbet tutacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA