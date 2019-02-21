Adana’da motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tufanpaşa Mahallesi Uludağ Sokak ile Üstün Sokak kavşağında meydana geldi. Burak Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sokağa giren 01 RY 187 plakalı kamyonete ve ardından park halindeki bir traktörün römorkuna çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA