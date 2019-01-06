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  3. Adana’da narenciye bahçeleri sular altında kaldı

Adana’da narenciye bahçeleri sular altında kaldı

Adana'da aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı narenciye bahçeleri sular altında kaldı.

Adana’da narenciye bahçeleri sular altında kaldı

Adana'da aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı narenciye bahçeleri sular altında kaldı.

Günlerdir devam eden yağışlı hava nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesi sular altında kaldı. Mandalina, portakal gibi ürünler su üzerinde yüzerken, çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar mağdur oldu.

Sular altında kalan narenciye bahçelerinde su seviyesinin ağaçların boyunun yarısına kadar ulaştığı görüldü.

Adana’da narenciye bahçeleri sular altında kaldı

Adana’da narenciye bahçeleri sular altında kaldı

Kaynak: İHA

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