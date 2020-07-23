Adana'da nişan atma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde gece saatlerinde çıkan nişan atma tartışması olayın daha da büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirini vururken olayla ilgili olamayan bir kişide silahtan çıkan saçmalardan yaralandı. 1 kişinin öldüğü kavgada cinayet şüphelisi kişi de olay sırasında yaralandığı ve bu şekilde kaçtığı öne sürüldü.

KIYAFET YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Komşusu Halil G. tarafından öldürülen Hüseyin Tunç'un, cinayet zanlısının üvey kızı ile nişanlı olduğu, kıyafet tartışması yüzünden 4 gün önce yüzük attıkları önü sürüldü. Nişanın bozulmasıyla iki aile arasında başlayan husumet nedeniyle birkaç gündür kavgaların yaşandığı ancak kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Gece saatlerinde evine gelen Hüseyin Tunç'un, Halil G.'nin av tüfekli saldırısına uğradığı belirlenirken, cinayet şüphelisinin de elinden yaralandığı, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.

BARIŞMAK İÇİN GÖRÜŞME TERTİP EDİLDİ

Öte yandan husumetin kaldırılması için her iki ailenin büyüklerinin araya girdiği, bugün için barışmak için görüşme tertiplendiği öne sürüldü. Halil G.'nin barışma görüşmesi öncesi cinayeti neden işlediği ise emniyet müdürlüğündeki ifadesinde belli olacak.

ŞÜPHELİNİN EVİ TAHLİYE EDİLDİ

Tunç'un yakınlarının, cinayet şüphelisi Halil G.'nin evine saldırıp, yakacağı ihbarını alan polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisleri ve terörle mücadele ekipleri, zırhlı araçlarla olay yerinde hazır beklerken, cinayet şüphelisinin evi ise güvenlik önlemi için tahliye edildi. Ekiplerin bölgedeki bekleyişi devam ediyor.