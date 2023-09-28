Adana'da nişanlısının babasıyla kavga edip çatışan genç, başından ve karnından vurulup öldü

Olay, gece Ceyhan'ın Emek Mahallesi 279 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Yüksel nişanlısının babası M.K. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce sözlü tartıştı. Daha sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan çatışmada başından ve karnından yaralanan Sedat Yüksel, yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

NİŞANLISININ BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın polise ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri Yüksel'in nişanlısının evinin önünde bir adet tüfek ve bir adet tabanca bulurken, yerde kartuş ve boş kovanlar tespit edildi. Yüksel'in nişanlısının babası M.K. ve erkek kardeşi Y.K. gözaltına alındı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sedat Yüksel, Ceyhan Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel'in yakınları acil önünde sinir krizi geçirirken yakınları ve dostları tarafından teselli edildi. Yüsel'in cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Mersin’de korkunç olay! Bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Ankara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Haberin Devamı

Tekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandı

Eski eşini zorla arabaya bindirip darp etti, araç kaza yapınca silah kabzası ile dövüp kaçtı

İki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdi

Hırsızlık zanlısı saklandığı çatı katında yakayı ele verdi!