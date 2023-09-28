Adana'da nişanlısının babasıyla kavga edip çatışan genç, başından ve karnından vurulup öldü

Adana'da nişanlısının ailesiyle tartışan genç, nişanlısının babasıyla çatıştı. Yaşanan çatışmada başından ve karnından vurulan genç hayatını kaybetti

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Adana'da nişanlısının babasıyla kavga edip çatışan genç, başından ve karnından vurulup öldü

Olay, gece Ceyhan'ın Emek Mahallesi 279 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Yüksel nişanlısının babası M.K. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce sözlü tartıştı. Daha sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan çatışmada başından ve karnından yaralanan Sedat Yüksel, yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da Nişanlısının babasıyla kavga edip çatışan genç, başından ve karnından vurulup öldü

NİŞANLISININ BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın polise ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri Yüksel'in nişanlısının evinin önünde bir adet tüfek ve bir adet tabanca bulurken, yerde kartuş ve boş kovanlar tespit edildi. Yüksel'in nişanlısının babası M.K. ve erkek kardeşi Y.K. gözaltına alındı.

Adana'da Nişanlısının babasıyla kavga edip çatışan genç, başından ve karnından vurulup öldü

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sedat Yüksel, Ceyhan Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel'in yakınları acil önünde sinir krizi geçirirken yakınları ve dostları tarafından teselli edildi. Yüsel'in cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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KAYNAK: İHA

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