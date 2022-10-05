Adana'da öğrenci servisi kazası! Çok sayıda yaralı var!

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan Karaisalı istikametine giden servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs yan döndü. Minibüste bulunan öğrencilerden 14'ü hafif şekilde yaralandı.
OLAY YERİNDE TEDAVİ EDİLDİLER
Çevrede kazayı gören vatandaşlar hemen 112'yi arayarak sağlık ekiplerine haber verdi. Kazanın etkisi ile panik yapan öğrencileri çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirirken sağlık ekipleri olay yerine gelerek kazada yara alan çocuklara müdahalede bulundu.
Emniyet ekipleri yaşanan kaza sonrası soruşturma başlattı.