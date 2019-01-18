Adana’da okul önlerinde denetimler sürüyor

Adana'da polis ekiplerince, 179 ekip ve 396 personelin katılımıyla kent merkezi ile 11 ilçede çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adana'da çocuk ve gençlerin korunması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce 17 Ocak Perşembe günü kent merkezinde 193, ilçelerde ise 173 okul çevresi ile 21 öğrenci yurdu çevresinde denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilkokul, ortaokul ve lise çevreleri ile yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satan yerler, internet ve oyun salonları gibi yerler ile okul çevresindeki okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahısları kontrol etti.

Narkotik Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, 1963 şahıs sorgulandı. 201 iş yeri kontrol edilerek, bu iş yerlerinde 12'sine eksik evraktan işlem yapıldı. 954 servis aracı trafik polislerince kontrol edilerek, 58 servis aracına cezai işlem uygulanırken, 345 sivil araç kontrol edilerek, kontrol edilen araçlardan 3'üne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca 100 park ve bahçe de kontrol edildi.

Öte yandan Karaisalı ilçesinde nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranması olan bir şahıs göz altına alınarak, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA