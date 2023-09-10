Adana’da okulların yanındaki ağır hasarlı binalar tehlike saçıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 7 ay geçerken, Adana'da bulunan 2 bin 928 ağır hasarlı binadan bazılarının kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. Okul çevresinde bulunan ve yıkılmayan ağır hasarlı binalar ise yarın okullar açılacağı için hem öğrencileri hem velileri tedirgin ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden biri de Adana olmuştu. Adana'da depremde 13 bina yıkılırken 2 bin 928 bina ağır hasarlı ve 5 bin 119 bina ise orta hasarlı olarak değerlendirilmişti.

Depremin üzerinden 7 ay gibi süre geçmesine rağmen Adana'da birçok ağır hasarlı binanın yıkımına henüz başlanmadı. İlkokul, ortaokul ve liselerin bulunduğu yerlerde de okulların yanında ve yakınlarında birçok ağır ve orta hasarlı bina bulunuyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Fakat Adana'daki bazı okulların yanında bulunan ağır ve orta hasarlı binalar yüzünden öğrenciler, veliler korku içerisinde. Veliler çocukları okula gönderip göndermeme konusunda tedirginlik yaşıyor.

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Lise öğrenicisi Kadir Yıldız, "Okulların açılmasını erteleyip, bu binayı erkenden yıkmaları lazım. Çalışmalar başladı ama çok geç yapıyorlar. Bir an önce okul tarafındaki ağır hasarlı binaların yıkılması lazım. Çünkü can kaybı yaşanabilir. Kardeşim bu okulda eskiden okuyordu, hala okuyor olsaydı kesinlikle ailemle falan konuşur kardeşimi bu okula göndermezdim. Bina gördüğünüz gibi hasarlı doğru düzgün bir şekilde durmuyor. En küçük bir depremde yıkılma ihtimali yüksek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)