Adana’da okulların yanındaki ağır hasarlı binalar tehlike saçıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 7 ay geçerken, Adana'da bulunan 2 bin 928 ağır hasarlı binadan bazılarının kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Adana’da okulların yanındaki ağır hasarlı binalar tehlike saçıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 7 ay geçerken, Adana'da bulunan 2 bin 928 ağır hasarlı binadan bazılarının kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. Okul çevresinde bulunan ve yıkılmayan ağır hasarlı binalar ise yarın okullar açılacağı için hem öğrencileri hem velileri tedirgin ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden biri de Adana olmuştu. Adana'da depremde 13 bina yıkılırken 2 bin 928 bina ağır hasarlı ve 5 bin 119 bina ise orta hasarlı olarak değerlendirilmişti.

Depremin üzerinden 7 ay gibi süre geçmesine rağmen Adana'da birçok ağır hasarlı binanın yıkımına henüz başlanmadı. İlkokul, ortaokul ve liselerin bulunduğu yerlerde de okulların yanında ve yakınlarında birçok ağır ve orta hasarlı bina bulunuyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Fakat Adana'daki bazı okulların yanında bulunan ağır ve orta hasarlı binalar yüzünden öğrenciler, veliler korku içerisinde. Veliler çocukları okula gönderip göndermeme konusunda tedirginlik yaşıyor.

Lise öğrenicisi Kadir Yıldız, "Okulların açılmasını erteleyip, bu binayı erkenden yıkmaları lazım. Çalışmalar başladı ama çok geç yapıyorlar. Bir an önce okul tarafındaki ağır hasarlı binaların yıkılması lazım. Çünkü can kaybı yaşanabilir. Kardeşim bu okulda eskiden okuyordu, hala okuyor olsaydı kesinlikle ailemle falan konuşur kardeşimi bu okula göndermezdim. Bina gördüğünüz gibi hasarlı doğru düzgün bir şekilde durmuyor. En küçük bir depremde yıkılma ihtimali yüksek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Son Haberler
Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz
Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı