Adana'da ortalığı karıştıran olay! Mesaj attığı kızın abileri tarafından öldüresiye dövüldü ardından jiletle...

Adana'nın Seyhan ilçesi Büyük Saat yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir genç mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından darp edildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kızın erkek kardeşleri, mesaj atan kişinin önce zorla kıyafetlerini çıkarttı. Daha sonra gencin suratını jiletle kesen şahıslar, kemerle vurmaya başladı. Genç tekme tokat darp edildi.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜP KAYDA ALDILAR

Genç darp edilirken orada bulunan kişilerin olay anını kamera ile kayıt altına alıp kaydetmesi sonrası görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin gündem olması sonrası emniyet ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatarak dövülen genci ve saldırganları arama çalışması başlattı.

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Öte yandan kalabalık tarafından darp edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen gencin, olayın ardından polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.