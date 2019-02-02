Adana’da otobüs ile cip çarpıştı: 2 ölü

Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Kaza, Pozantı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA