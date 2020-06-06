Adana'da otomobil TIR dorsesine çarptı: 2 kişi can verdi

Merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen feci kazada Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde seyreden Muhammet Ali Öksüz idaresindeki 01 ADF 022 plakalı otomobil, yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kayarak park halindeki TIR dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Öksüz ve yanında bulunan Önder Büyükçiçek (41) araçta sıkıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Öksüz ve Büyükçiçek'in sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Öksüz'ün mahalle bekçisi olduğu öğrenildi.