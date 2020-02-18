Adana'da özel okul iflasını açıklayınca öğrenciler mağdur oldu

Özel okulların kayıt paralarını aldıktan sonra iflaslarını açıklamasına bir yenisi eklendi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde özel bir okul, eğitim ve öğretim yılının ortasında ekonomik olarak kötü durumda olduğunu belirterek iflas ettiğini açıklayınca kayıt parası ödeyen veliler, eğitim hakkı kısıtlanan öğrenciler ve maaş alamayan öğretmenler mağdur oldu.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki özel bir okulun yaklaşık 30 senedir kurucusu ve sahibi olan Oktay Seçmen, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ortasında ekonomik olarak kötü durumda olduğunu gerekçe göstererek, iflas ettiğini duyurdu. Okulda görevli olan öğretmenlere bir yılı aşkın süredir maaş ödemesi yapmadığı ve velilerden 20 bin TL civarında olan kayıt paralarını peşin aldığı iddia edilen Seçmen, son yıllarda ekonomik sıkıntılarının giderek arttığını ve artık okulun eğitim ve öğretimi sürdüremeyeceğini velilere bildirdi. Ayrıca okul yönetimi tarafından da velilere çocuklarını başka okula alması konusunda SMS yoluyla bilgi verildi.

MAĞDURİYETLERİN FARKINDAYIM

Öğretmenlerin maaşını ödeyemediğini söyleyen Seçmen, "Velilerin tepkisini anlıyorum. Ama şu an durum budur. Bundan sonrası için bir çözüm arıyorum. Velilerimizi başka okula yönlendirmeye çalışacağız ve eğitim-öğretim hayatlarına ara vermemeleri için elimizden geleni yapacağız. Mağduriyetlerinin farkındayım" diye konuştu.

KAYIT PARALARINI PEŞİN ALMIŞ, ÖĞRETMENLERİN MAAŞI ÖDENMEMİŞ

Eğitim ve öğretimin durduğu okulda çocuğunun eğitim gördüğünü belirten velilerden Abdullah Ziya Çelik, sene başında kayıt paralarının kendilerinden peşin istendiğini ve ödeme yaptıklarını anlattı. Okul sahibinin kendilerine verdiği taahhütlerden hiçbirini yerine getirmediğini öne süren Çelik, "Öğretmenlerin dahi maaşını ödememiş. Öğretmen kalmadı okulda zaten. Maaşlarını ödemediği için mahkemelik oldu herkesle. Eğitim durdu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamasını istemiyoruz. Yaklaşık 20 bin TL’lik paramızı da alıp bizi ortada bıraktılar” dedi.



Velilerden İlker Birin ise okulun sahibi Oktay Seçmen’in diğer senenin parasını dahi peşin istediğini ileri sürüp, bu ücreti ödemediklerini dile getirdi.

"HERKES MAĞDUR OLDU"

Bir senedir maaşlarını alamadıklarını söyleyen okulda görevli öğretmenlerden Zeynep Karateke ise mağduriyetlerinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Bizler ilk başta öğrencilerimiz için sabrettik. Ama artık öğrencisi, velisi ve öğretmeni, herkes mağdur oldu. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Okullar ticarethane değildir” diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okula gelerek mağdur velilerle görüştü.