Adana’da PKK operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK'nın "gençlik yapılanması" içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 7'si 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk olmak üzere 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına yasadışı meşaleli yürüyüş yapma, el yapımı patlayıcı ile havai fişekli saldırı eylemlerinde bulundukları değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA