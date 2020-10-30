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Adana'da PKK yancılarına şafak operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Adana’da düzenlenen şafak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'ya ile yardım ve işbirliği içerisinde olduğu öne sürülen 5 kişi evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Adana'da PKK/KCK yapılanmasına yardım ettikleri tespit edilen 5 kişi kaldıkları evlere gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanıp gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile işbirliği içerisinde olan yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adana'da PKK yancılarına şafak operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

KAPILAR KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Özel harekat timleri, söz konusu şahısların evlerinin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Ardından şahıslar kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 5 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da PKK yancılarına şafak operasyonu! 5 kişi gözaltına alındıAdana'da PKK yancılarına şafak operasyonu! 5 kişi gözaltına alındıAdana'da PKK yancılarına şafak operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Okan Gül
Video Editörü


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