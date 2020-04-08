Adana'da polisle yaşanan maske tartışması: ''Bunlar boş şeyler ya''
Adana'da polis, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında parkta, dolmuşta, otobüste, kaldırımda gördüğü vatandaşları tek tek uyararak maske dağıttı. Bir şahsın genç olduğu için virüsün kendisine bir şey yapmayacağı gerekçesiyle maske istememesi dikkat çekti.
Yaptığı yaşlı rolüyle çalıştığı evden 11 kilo altın ve para çaldı!
Postacılar maskeleri dağıtmaya başladı
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı! 5 şehit
Aşırı hız yapan otomobil dereye uçtu! 3 yaralı
08 Nisan 2020 Çarşamba 13:30
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT