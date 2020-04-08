  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Adana'da polisle yaşanan maske tartışması: ''Bunlar boş şeyler ya''

Adana'da polisle yaşanan maske tartışması: ''Bunlar boş şeyler ya''

Adana'da polis, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında parkta, dolmuşta, otobüste, kaldırımda gördüğü vatandaşları tek tek uyararak maske dağıttı. Bir şahsın genç olduğu için virüsün kendisine bir şey yapmayacağı gerekçesiyle maske istememesi dikkat çekti.

Yaptığı yaşlı rolüyle çalıştığı evden 11 kilo altın ve para çaldı!Yaptığı yaşlı rolüyle çalıştığı evden 11 kilo altın ve para çaldı!

Postacılar maskeleri dağıtmaya başladıPostacılar maskeleri dağıtmaya başladı

Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı! 5 şehitDiyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı! 5 şehit

Aşırı hız yapan otomobil dereye uçtu! 3 yaralıAşırı hız yapan otomobil dereye uçtu! 3 yaralı

 

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:30

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
İletişim Başkanlığı tarafından Koronavirüs konferansı gerçekleşti
İletişim Başkanlığı tarafından Koronavirüs konferansı gerçekleşti
Yaptığı yaşlı rolüyle çalıştığı evden 11 kilo altın ve para çaldı!
Yaptığı yaşlı rolüyle çalıştığı evden 11 kilo altın ve para çaldı!
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kütüphane Haftası'nda anlamlı paylaşım!
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kütüphane Haftası'nda anlamlı paylaşım!
Postacılar maskeleri dağıtmaya başladı
Postacılar maskeleri dağıtmaya başladı
''Evde hırsız var '' dedi! Kendini balkondan aşağı attı
''Evde hırsız var '' dedi! Kendini balkondan aşağı attı
Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel, koronavirüsün bitme zamanını açıkladı!
Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel, koronavirüsün bitme zamanını açıkladı!
Kışlalarda koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam edilyor
Kışlalarda koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam edilyor
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı! 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı! 5 şehit
Polisten ceza yiyen gencin savunması şaşırttı: “Yasak olduğunu bilmiyordum”
Polisten ceza yiyen gencin savunması şaşırttı: “Yasak olduğunu bilmiyordum”
Aşırı hız yapan otomobil dereye uçtu! 3 yaralı
Aşırı hız yapan otomobil dereye uçtu! 3 yaralı