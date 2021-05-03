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  3. Adana'da polisten kaçan 5 şüpheli cami avlusunda yakayı ele verdi!

Adana'da polisten kaçan 5 şüpheli cami avlusunda yakayı ele verdi!

Adana'nın Çukurova ilçesinde 5 kişi, polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu şüpheliler cami avlusunda saklanırken yakalandı.

Adana'da polisten kaçan 5 şüpheli cami avlusunda yakayı ele verdi!

Polisler, Turgut Özal Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 34 PU 2506 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Aracı ara sokakta terk eden 5 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, zanlıları cami avlusunda saklanmaya çalışırken yakaladı.

Avluda yapılan aramada şüphelilerin attığı tabanca, bıçak ve uyuşturucu ele geçirildi.

R.Ş, M.C, M.Y, D.U. ve E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Adana'da polisten kaçan 5 şüpheli cami avlusunda yakayı ele verdi!

Adana'da polisten kaçan 5 şüpheli cami avlusunda yakayı ele verdi!

Adana'da polisten kaçan 5 şüpheli cami avlusunda yakayı ele verdi!

Adana'da polisten kaçan 5 şüpheli cami avlusunda yakayı ele verdi!

Adana'da polisten kaçan 5 şüpheli cami avlusunda yakayı ele verdi!

Adana'da polisten kaçan 5 şüpheli cami avlusunda yakayı ele verdi!

Adana'da polisten kaçan 5 şüpheli cami avlusunda yakayı ele verdi!

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