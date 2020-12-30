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  3. Adana'da rekor kırıldı! 13 kahvehanede 458 bin 325 lira ceza kesildi

Adana'da rekor kırıldı! 13 kahvehanede 458 bin 325 lira ceza kesildi

Adana'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 kahvehaneye yaptığı baskında 121 kişiye 458 bin 325 lira para cezası uygulandı. Kumar oynayanların tek tek yakalandığı o anlar kameraya anbean yansıdı.

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30 Aralık 2020 Çarşamba 10:29
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