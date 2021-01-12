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  3. Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen operasyonla DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Adana’da Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğunu tespit ettiği yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi.

Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Şafak vakti gerçekleşen operasyonla, 3’ü Suriyeli ve 3 Iraklı toplam 6 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait özel bir tim, söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikten sonra şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Yapılan arama çalışmalarında çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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