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Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (3)

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi.

Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (3)

GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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DHA

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