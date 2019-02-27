Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (3)
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi.
GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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DHA
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