Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (7)
Adana'da gün boyu etkisini gösteren şiddetli yağıştan dolay tek katlı ev yıkıldı.
TEK KATLI EV YIKILDI
Adana'da gün boyu etkisini gösteren şiddetli yağıştan dolay tek katlı ev yıkıldı. Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde olay yerine sevk edilen CANKUR ekiplerinin yaptığı araştırmada enkazda kimsenin olmadığı belirlendi. Ekipler yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alıp uyarılarda bulundu.
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Kaynak: DHA
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