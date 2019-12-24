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  3. Adana'da sağanak yağış nedeniyle okullar tatil edildi

Adana'da sağanak yağış nedeniyle okullar tatil edildi

Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.
24 Aralık 2019 Salı 10:15

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