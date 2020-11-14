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  3. Adana'da şaşırtan hırsızlık! Soyduğu evde su içtiği şişeyi doldurup yerine koydu

Adana'da şaşırtan hırsızlık! Soyduğu evde su içtiği şişeyi doldurup yerine koydu

Adana'da hırsızlıkla ilgili yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelediği güvenlik kameralarında işyerine giren hırsızın buzdolabından aldığı şişedeki suyu içtikten sonra doldurup geri koyduğu görüldü. O anlar ise böyle yansıdı.

Adana'da yaşanan olayda bir iş yerine giren hırsızın yorgun düşmesi sonucu buzdolabından aldığı şişedeki içtikten sonra doldurup tekrardan buzdolabına geri koyması görenleri şaşırttı. O anlar işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polisler tarafından yapılan incelemeler sonucu kıskıvrak yakalanıp tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 ev, 6 iş yeri ve bir otomobilden motosiklet, 6 bisiklet, televizyon, kablo ve 10 bin liranın çalışmasıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı. Polis hırsızlığın meydana geldiği yerde güvenlik kamerası taraması yaptı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde zanlılar tek tek tespit edildi.

Adana'da şaşırtan hırsızlık! Soyduğu evde su içtiği şişeyi doldurup yerine koydu

ŞİŞEYİ DOLDRUP BUZDOLABINA GERİ KOYDU

Bu arada bir güvenlik kamerası görüntüsünde iki hırsızın iş yerine mutfak penceresinden girdiği görüldü. Zanlılardan isminin Mustafa Y.’nin içeri girip burada bir süre tornavida ile çelik kasayı açmaya çalıştığı ancak açamayınca bırakıp tekrar mutfaktan dışarı çıkmak istediği sırada buzdolabını açıp şişedeki suyu içtiği daha sonra da şişeye su doldurup buzdolabına geri koyduğu görüldü. Polis, şahısların isim ve adreslerini belirledikten sonra eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da şaşırtan hırsızlık! Soyduğu evde su içtiği şişeyi doldurup yerine koydu

6 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 6' zanlı tutuklanırken, biri ev hapsi olmak üzere 3'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da şaşırtan hırsızlık! Soyduğu evde su içtiği şişeyi doldurup yerine koydu

Okan Gül
Video Editörü


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