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  3. Adana'da şaşırtan olay! ATM kartını yuttu, yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı

Adana'da şaşırtan olay! ATM kartını yuttu, yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı

Adana'da bankadan para çekmek isteyen bir kişi, ATM'nin kartı yutması üzerine bankanın camlarını kırdı. Yetkiliye ulaşmak için yaptığını belirten kişi, polis tarafından sorgusu alınmak üzere karakola götürüldü.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir bankada meydana gelen olayda A.İ. isimli kişi para çekmek için kartını ATM'ye soktu. ATM'nin kartı yutması üzerine A.İ. bankanın kapısını çaldı. İçeriden de ses alamayan A.İ. herhangi bir yetkiliye ulaşmak için yerden aldığı taş ile bankanın camını kırdı. Sonrasında kendini polise ihbar eden kişi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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28 Temmuz 2020 Salı 10:23
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