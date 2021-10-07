Adana'da Şehitler Ormanı'nı kundaklayan zanlı suçüstü yakalandı!

Adana’nın Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde bulunan şehitler fidanlığında, 24 Eylül günü yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bölgeye gelerek, alevleri yayılmadan kontrol altına aldı.

Yangında şehitler adına dikilen çam ağaçlarından 6'sı zarar görürken 4 Ekim günü ise Topalak Mahallesi'nde 4 farklı noktada yangın meydana geldi.

Havanın sıcaklığının yangın çıkması için yetersiz oluşu ve özellikle Şehitler Ormanı'nda yangın çıkmasından şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ormanlık alanda pusu kurdu.

KUNDAKÇI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

50 kişiden oluşan terör ve orman ekipleri, duman çıkan noktaya gitti. Ekipler, yangın çıkan yerden motosikletli bir şüphelinin peşine düştü. Kovalamanın ardından şüpheli yakalandı.

PET ŞİŞE İÇERİSİNDE BENZİN BULUNDU

İsminin Ali İhsan K. (21) olduğu öğrenilen şüphelinin motosikletinden pet şişe içinde benzin, 600 euro ve 500 lira çıktı.

Daha önce terör örgütünün talimatı ile para karşılığında orman yakmaktan yakalanan bir zanlının olması poliste şüphe uyandırarak Ali İhsan K.’nin de terör bağlantısı olup olmadığı araştırıldı.

"BABAMA KIZIP ORMANI YAKTIM"

Ali İhsan K. ifadesinde, babasının şiddetinden kaçarak bir aydır eve gitmediğini, parklarda yattığını ve bu nedenle babasına kızıp ormanda yangın çıkardığını söyledi.

PKK ile bağlantısı araştırılan zanlı ifadesinin ardından tutuklandı.

“ŞEHİTLER ADINA DİKİLEN FİDANLARDAN NE İSTİYORSUNUZ?”

Bu arada, Adana Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt, Şehitler Ormanı'nın yakılmasına tepki göstererek, “Duyunca çok üzüldüm içimiz yandı. Vatanın bölünmez bütünlüğü için biz en kıymetli varlıklarımızı bu vatan için şehit verdik. Benim bir oğlum daha olsa onu da bu vatan için şehit vermeye hazırım. Bu vatan çok zor kazanıldı. Ormanlarımız ve ağaçlarımız bizim canımız. Her yanan ağaçta bir evladımızı kaybetmiş gibi yanıyoruz. Şehitler adına dikilen fidanlardan ne istiyorsunuz? Bizim Türk, Kürt, Alevi ya da Sünni diye bir sorunumuz yok. Bu vatan herkese kucak açmış, neden o ağaçları yakıp bu ayrıcalığı yapıyorsunuz?” dedi.