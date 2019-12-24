Adana'da sele kapılan 2 vatandaş bulundu

Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu.

D-400 karayoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak yağış sebebiyle oluşan sele kapıldı.

Otomobildeki 4 kişiden 2'si, polis ekiplerince kurtarılırken, sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu.

SEL SULARINA KAPILAN 2 VATANDAŞ DA KURTARILDI

Kayıp kişileri arama çalışmaları, polis ve AFAD ekipleri tarafından yürütüldü. Kayıp 2 kişi daha bulunarak araçta bulunan 4 kişi de kurtarılmış oldu.