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  3. Adana'da sıcaklıklar bunalttı! Termometreler 41 dereceyi gösterdi

Adana'da sıcaklıklar bunalttı! Termometreler 41 dereceyi gösterdi

Yaz sıcaklarının etkisini yoğun olarak hissettirdiği Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için ağaç gölgelerinin altında oturdu.

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02 Temmuz 2020 Perşembe 16:36

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