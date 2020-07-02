Adana'da sıcaklıklar bunalttı! Termometreler 41 dereceyi gösterdi
Yaz sıcaklarının etkisini yoğun olarak hissettirdiği Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için ağaç gölgelerinin altında oturdu.
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02 Temmuz 2020 Perşembe 16:36
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