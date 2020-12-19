Adana'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı!

Alınan bilgiye göre, Mehmet Seren C. ile arkadaşı Cabbar C., merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yürürken otomobil ile yanlarına gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan Mehmet Seren C. ve Cabbar C. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Detaylar gelecek...