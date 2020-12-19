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  3. Adana'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı!

Adana'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı!

Adana Seyhan'da 2 kişi yolda yürüdükleri sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Adana'da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı!

Alınan bilgiye göre, Mehmet Seren C. ile arkadaşı Cabbar C., merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yürürken otomobil ile yanlarına gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan Mehmet Seren C. ve Cabbar C. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Detaylar gelecek...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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