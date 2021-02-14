Adana'da skandal olay! Patronunun içeceğine koronavirüs karıştıran işçi yakalandı

Öldürülmeye çalışılan patron Ünverdi, öne sürülen iddia karşısında,"Ben hayatımda böyle bir öldürme tekniği görmedim" şeklinde konuştu.

SKANDAL PLAN PATRONU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi’nin iddisına göre olay, araç satışından kazandığı 215 bin TL'yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Ç., parayla ortadan kayboldu. Yaşanan olaydan kısa süre sonra Ünverdi'nin ulaştığı Ramazan Ç., parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini söyleyip, telefonunu kapattı.

Ünverdi, başka bir personelinden ise, Ramazan Ç.'nin hain bir plan düşündüğü bu nedenle Koronavirüs hastasından 500 lira karşılığında tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi. Bu iddia doğrultusunda şaşıran Ünverdi, "Ben hayatımda böyle bir öldürme tekniği görmedim" dedi.

Olayın basına yansımasından sonra Ramazan Ç.’nin iyice sinirlenerek patronuna tehdit mesajalrı savurduğu söylendi. Yaşananların üzerine Adana Adliyesi’ne giden Ünverdi, Ramazan Ç. hakkında öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçlarından şikayetçi oldu.



"EV HAPSİ BİR NEBZE İÇİMİZİ RAHATLATTI"

Ramazan Ç.’nin yakalandığına çok mutlu olduğunu belirten Ünverdi, “Şu an biraz mutlu olsak bile birazda üzgünüz. Hakim ev hapsi verilmesine karar kıldı. Bu beklediğimiz bir karar değildi. Bizim isteğimiz hapis cezası almasıydı. Avukatlarımız itirazda bulanacaklar. Bu virüs 2- 3 kişiden çıktı ve tüm dünyaya yayıldı. Sağlık personelleri bu kadar çalışırken bu kişinin şeytani plan yapması çok üzücü bir durum. Ev hapsi eşimi, çocuklarımı bir nebze rahatlattı ama ceza evine girerse tabi çok çok daha rahatlayacağız. Kendimizi daha da güvende hissedeceğiz” şeklinde konuştu.



