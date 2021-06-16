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  3. Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan iki gençten biri kayboldu diğeri ise kendi imkanlarıyla kurtuldu

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan iki gençten biri kayboldu diğeri ise kendi imkanlarıyla kurtuldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, serinlemek için girdikleri sulama kanalında iki genç akıntıya kapıldı. Gençlerden biri kendi imkanlarıyla çıkarken, diğeri ise gözden kayboldu.

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan iki gençten biri kayboldu diğeri ise kendi imkanlarıyla kurtuldu

Adana Yüreğir ilçesine bağlı tahsilli Mahallesinde serinlemek için sulama kanalına giren akıntıya kapılan iki gençten biri kayboldu.

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan iki gençten biri kayboldu diğeri ise kendi imkanlarıyla kurtuldu

İddiaya göre, birlikte merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarına gelen iki genç, serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri kendi imkanlarıyla çıkarken, diğeri ise suda batıp çıkmaya başladı. Bir süre suda çırpınarak sürüklenen genç, gözden kayboldu.

"BENİ KURTARIN BOĞULUYORUM, YARDIM EDİN"

Çevredeki halkın durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Cankurtaran ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlattı.

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan iki gençten biri kayboldu diğeri ise kendi imkanlarıyla kurtuldu

Gençleri yüzerken gören bir vatandaş ise boğulma tehlikesi atlatan iki gençten birinin kanaldan çıkarak canını kurtardığını diğerinin ise “beni kurtarın boğuluyorum, yardım edin” dedikten sonra suda kaybolduğunu söyledi.

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