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Adana'da talihsiz kaza! Hastaneye giderken hastanelik oldular

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan araçtaki çift ile 3 aylık bebekleri hastaneye kaldırıldı.

Adana'da talihsiz kaza! Hastaneye giderken hastanelik oldular

Hasan Ağır ve eşi Melek Ağır, 3 aylık oğulları Kaan Efe'yi hastaneye götürmek için 01 AFN 647 plakalı otomobille yola çıktı.

Mithat Özhan Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çift araçta sıkışırken, bebekleri de ön camdan ormanlık alana düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. CANKUR ve itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartarak ambulansa taşıdı. Yaralılar, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alındı.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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