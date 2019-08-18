Adana’da tarihi evde yangın

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sit alanında çıkan yangında tarihi ev küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Konakoğlu Mahallesi'nde sit alanında bulunan tarihi bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Tarihi ev yangından tamamen küle döndü. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: İHA