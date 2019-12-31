Adana’da tarihi konak çöktü

Adana'da terk edilmiş 3 katlı tarihi konak çöktü, olayda can kaybı yaşanmadı.

Olay, Seyhan İlçesine bağlı Tepebağ Mahallesi 27011 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar gürültü ses duyması üzerine dışarıya baktığında tarihi konağın çöktüğünü gördü. Bunun üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında yaptığı incelemede kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA