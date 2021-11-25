Adana'da tartışma kanlı bitti! Ev arkadaşı uyurken defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı!
Suriye uyruklu Hüseyin isimli kişi, daha önce tartıştığı kendisi gibi Suriye uyruklu Abdullah Debo, uyuduğu sırada başından, kolundan, bacağından ve karnından bıçakladı.
Olay merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. iddiaya göre kendisi gibi Suriye uyruklu 3 kişiyle aynı evde yaşayan Abdullah Debo, soyadı henüz öğrenilemeyen Hüseyin isimli ev arkadaşı ile akşam saatlerinde kavga etti. Diğer ev arkadaşlarının araya girmesiyle taraflar sakinleşti.
BIÇAKLADI, KAÇTI
Bir süre sonra yatağına geçerek uyuyan Debo, gece ev arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Başından, karnından, kolundan ve bacağından defalarca bıçaklanan Debo, ağır yaralandı. Debo, yatağında kanlar içinde kalırken, şüpheli ev arkadaşı ise kaçtı.
DURUMU AĞIR
Diğer 2 ev arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından ağır yaralı Debo, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Debo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.