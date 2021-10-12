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Adana'da terör operasyonu! 8 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı!

Terör örgütü DEŞ'a yönelik Adana'da yapılan operasyonda 8 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltında alındı. Şüphelilerin daha önce Suriye ve Irak'ta faaileyetlerinin ardından Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edildi.

Adana'da terör operasyonu! 8 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 8 şüpheli ismin Irak ve Suriye'deki faaliyetlerinin ardından yasadışı şekilde Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yabancı uyruklu 8 şüpheli hakkında yakalanma kararı verildi. Bunun üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Adana'da terör operasyonu! 8 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı!

TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda birçok dijital metaryelin yanı sıra tabancalar da ele geçirildi.

Adli tıp birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü ve burada işlemleri yapıldı.

Adana'da terör operasyonu! 8 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı!

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