Adana'da toplu taşıma ücretleri ne kadar? Adana ulaşım ücretleri

Adana'da şehir içi taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerine zam geldi. Adanalılar yeni fiyatların ne olduğunu öğrenmek istiyorlar. Peki, Adana'da toplu taşıma ücretleri ne kadar? İşte Adana ulaşım ücretleri...

ADANA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerinde yeni ücret tarifesi 5 Aralık 2021 Pazar tarihinden itibaren geçerli oldu.

UKOME’den çıkan karar doğrultusunda Özel Halk Otobüsleri’nde yolcu taşıma ücretleri şöyle:

BELEDİYE OTOBÜSÜ VE METRO

ÖĞRENCİ: 1,5 TL

ÖĞRETMEN: 3,10 TL

SİVİL: 3,70 TL

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ

ÖĞRENCİ: 2,55 TL

ÖĞRETMEN: 3,50 TL

SİVİL: 4,50 TL

ÖZEL DOLMUŞ VE MİNİBÜSLERDE

ÖĞRENCİ: 2,75

SİVİL: 4,75