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  3. Adana'da toplu taşıma ücretleri ne kadar? Adana ulaşım ücretleri

Adana'da toplu taşıma ücretleri ne kadar? Adana ulaşım ücretleri

Adana'daki güncel toplu toplu taşıma ücretleri merak ediliyor. Vatandaşlar 'Adana ulaşım ücretleri' başlığıyla şehirde uygulanacak güncel ulaşım fiyatlarını araştırıyor. İşte Adana ulaşım ücretleri...

Adana'da toplu taşıma ücretleri ne kadar? Adana ulaşım ücretleri

Adana'da şehir içi taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerine zam geldi. Adanalılar yeni fiyatların ne olduğunu öğrenmek istiyorlar. Peki, Adana'da toplu taşıma ücretleri ne kadar? İşte Adana ulaşım ücretleri...

Adana'da toplu taşıma ücretleri ne kadar? Adana ulaşım ücretleri

ADANA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerinde yeni ücret tarifesi  5 Aralık 2021 Pazar tarihinden itibaren geçerli oldu.

UKOME’den çıkan karar doğrultusunda Özel Halk Otobüsleri’nde yolcu taşıma ücretleri şöyle:

BELEDİYE OTOBÜSÜ VE METRO

ÖĞRENCİ: 1,5 TL

ÖĞRETMEN: 3,10 TL

SİVİL: 3,70 TL

Adana'da toplu taşıma ücretleri ne kadar? Adana ulaşım ücretleri

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ

ÖĞRENCİ: 2,55 TL

ÖĞRETMEN: 3,50 TL

SİVİL: 4,50 TL

ÖZEL DOLMUŞ VE MİNİBÜSLERDE

ÖĞRENCİ: 2,75

SİVİL:  4,75

Adana'da toplu taşıma ücretleri ne kadar? Adana ulaşım ücretleri

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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