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Adana’da torbacılara baskın

Adana'da yapılan şok baskında 3 uyuşturucu satıcısı ve 2 uyuşturucu içicisi yakalandı.

Adana’da torbacılara baskın

Adana'da yapılan şok baskında 3 uyuşturucu satıcısı ve 2 uyuşturucu içicisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik şok baskınlar yaptı. Merkez Yüreğir ilçesi, Çamlıbel Mahallesinde yapılan baskında 3 uyuşturucu satıcısı, 2 uyuşturucu içen şahıs yakalandı.

Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramalarda ise 23 gram esrar, 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana’da torbacılara baskın

Adana’da torbacılara baskın

Kaynak: İHA

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